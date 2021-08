Juventus : une altercation à l'origine du dernier coup d'éclat de Cristiano Ronaldo ?

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

La scène a fait le tour de la planète, et a même été récupérée par Paul Pogba pour des motifs religieux : avant le premier match du Portugal lors de l'Euro, Cristiano Ronaldo avait enlevé les bouteilles de Coca-Cola qui trônaient en face de lui en expliquant que le soda n'était pas bon pour la santé et qu'il valait mieux boire de l'eau.

Pourquoi tant de haine à l'égard d'un breuvage dont le quintuple Ballon d'Or a pourtant fait la publicité il y a quelques années ? Les Anglais ont enquêté et ont trouvé une explication… qui peine cependant à convaincre. Lorsqu'il était à Manchester United, Ronaldo aurait bu un Coca le midi avant un match important. L'un de ses coéquipiers dont l'identité n'a pas filtré l'aurait alors attrapé par le col, collé au mur et lui aurait fait la leçon sur l'importance de ne pas boire ce genre de breuvage avant une rencontre. Depuis, CR7 aurait totalement rejeté les sodas ! Crédible ? On vous laisse en juger…

Is this Man Utd incident the REAL reason behind Cristiano Ronaldo’s anti-Coke protest? https://t.co/RD8MesMXbn — Shinawins Ent (@ShinawinsEnt) August 8, 2021