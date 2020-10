Juventus : la folie Cristiano Ronaldo fait des ravages… en Inde !

On connaissait Cristiano Ronaldo, l'un des athlètes les mieux payés de la planète. On connaissait Cristiano Ronaldo, l'une des personnalités les plus suivies sur les réseaux sociaux. On va désormais vous parler de Cristiano Ronaldo, mots clefs les plus recherchés sur Internet en Inde et… celui auquel le plus de virus sont associés !

Le nom le plus recherché depuis 2018

C'est le célèbre logiciel anti-virus McAfee qui a expliqué le lien entre la superstar planétaire et les plantages d'ordinateurs en Inde. Devenu un véritable phénomène de société dans le deuxième pays le plus peuplé de la planète en 2018 lors de son transfert du Real Madrid à la Juventus Turin, le Portugais a donc vu son nom taper par des centaines de milliers de jeunes Indiens (ou Indiennes).

Le souci, c'est que ceux-ci sont souvent attirés soit par ses matches, soit par des informations people. Dans les deux cas, cela renvoie vers des sites pas forcément fréquentables, surtout ceux proposant des matches en streaming, dans lesquels les virus sont nombreux. Et voilà comment, en Inde, Cristiano Ronaldo = virus informatique. Mais c'est pas grave : ce qui doit compter pour lui, c'est qu'il est devant son vieux rival Lionel Messi…