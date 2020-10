Juventus : la région du Piémont s'oppose à l'Etat italien pour défendre Ronaldo !

Il ne faut pas toucher à la Juventus Turin et Cristiano Ronaldo ! S'il ne le savait pas encore, le ministre des Sports italien, Vincenzo Spadafora, est en train de l'apprendre à ses dépens. Lors d'une émission de télévision, le politique a regretté hier que le quintuple Ballon d'Or est violé le règlement sanitaire en revenant à Turin alors qu'il est atteint de la Covid-19. La région du Piémont a réagi ce vendredi matin pour assurer que le Portugais n'avait (presque) rien fait de mal.

Le responsable du département prévention de la ville de Turin, Roberto Testi, a ainsi expliqué que Cristiano Ronaldo avait tout à fait le droit de rentrer en Italie à condition qu'il suive certaines règles : prendre un avion privé, faire le trajet aéroport-habitation dans une ambulance et observer deux semaines de confinement. Testi assure que CR7 a tout suivi à la règle, comme d'ailleurs les internationaux.

La seule règle enfreinte par le Portugais durant son séjour en sélection correspond au moment où il a quitté le territoire italien. Il aurait dû suivre un protocole là aussi très strict. Pour cela, il écopera d'une amende de… 400€, soit 0,0013% de son salaire mensuel ! Et vraiment pas grand-chose par rapport aux 20.000€ que lui ont coûté le trajet en avion privé ainsi que la location de l'ambulance pour revenir. La polémique avec le ministre des Sports, en revanche, était gratuite…

BREAKING: Cristiano Ronaldo has tested positive for COVID-19 and has left the Portugal squad to isolate pic.twitter.com/L1evoykGZc