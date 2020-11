Juventus : la vengeance pas très classe d'Higuain vis-à-vis Ronaldo

Gonzalo Higuain a joué avec Cristiano Ronaldo au Real Madrid de 2009 à 2013 puis à la Juventus Turin de 2018 à 2020. Les choses se sont tellement bien passées entre eux sur le terrain que l'Argentin a été obligé de quitter les deux clubs pour faire de la place au Portugais. En début de saison dernière, on a cru que les deux allaient pouvoir cohabiter au sein de l'équipe dirigée par Maurizio Sarri, qui tenait "Pipita" en haute estime. Mais ça n'a pas duré. Et aujourd'hui, Higuain joue à l'Inter de Miami. D'où il a envoyé un scud à CR7.

"Messi est magique"

Interrogé par ESPN sur les meilleurs attaquants actuels et ceux qui l'ont marqué, l'Argentin a pris grand soin de ne pas citer CR7… "Lewandowski, Haaland et Benzema sont les meilleurs, selon moi. Karim est au plus haut niveau depuis 12 ans. Lewandowski marque tout le temps. Et Haaland est une grande promesse, un grand attaquant."

"Dans l'histoire, nous avons eu des attaquants comme Suarez, Lewandowski, Cavani, Benzema, David Villa et le meilleur, Ronaldo, le Fenomeno. J'ai toujours voulu être comme lui et j'ai essayé de le copier. Messi ? Ben, il est magique. Tout chez lui semble naturel. Il est né comme ça, Leo fait tout sans donner l'impression de forcer. C'est ça qui le rend unique."