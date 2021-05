Juventus, PSG : Ronaldo invisible, Zlatan blessé... la Juve renversée par l’AC Milan 

Zapping But! Football Club Juventus : les transferts les plus chers de l'histoire

Titulaire au sein de l’avant-garde de la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo n’a pu empêcher la Vieille Dame de s’incliner lourdement face à l’AC Milan ce dimanche, à domicile, dans le cadre de la 35ème journée de championnat (0-3). Brahim Diaz (45e), Ante Rebic (78e) et Fikayo Tomori (82e) ont réussi à faire la différence pour offrir une victoire cruciale et logique aux Lombards. Seules ombres au tableau pour l'AC Milan, les sortie sur blessures de Zlatan Ibrahimovic et Brahim Diaz.

Cristiano Ronaldo, peu en vue dans cette partie, ne peut que constater les dégâts de ce nouveau faux-pas de son équipe. Désormais cinquième en championnat, à un point de Naples et trois de son adversaire du soir, la Juve n’a plus son destin entre ses mains et voit la Ligue des Champions s’éloigner.