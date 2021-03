Juventus : le dernier cauchemar de Cristiano Ronaldo fait amende honorable

Zapping But! Football Club Juventus : les transferts les plus chers de l'histoire

On a rarement vu Cristiano Ronaldo aussi énervé que samedi dernier... A l'occasion du match Serbie-Portugal, l'attaquant de la Juventus Turin pensait avoir offert la victoire à sa sélection mais l'arbitre de la rencontre avait refusé son but, pensant que le ballon n'avait pas entièrement franchi la ligne, en l'absence de VAR et de goal-line technologie. Et à CR7 de jeter son brassard avant de quitter le terrain...

L'arbitre néerlandais de Serbie-Portugal a reconnu son erreur

Les images lui ont donné raison et Danny Makkelie s'est excusé de son erreur dans les colonnes du journal portugais A Bola. « Selon la politique de la FIFA, tout ce que je peux dire, c'est que je me suis excusé auprès de l'entraîneur national, M. Fernando Santos, et de l'équipe portugaise pour ce qui s'est passé. En tant qu'équipe d'arbitrage, nous travaillons toujours dur pour prendre de bonnes décisions. Lorsque nous sommes au cœur de l'actualité de cette manière, cela ne nous satisfait pas du tout » a expliqué le Néerlandais. Pas sûr toutefois que cela console vraiment CR7 et ses coéquipiers...