Juventus : le successeur désigné de Cristiano Ronaldo assume ses responsabilités

Revenu au sein de son club formateur à la toute fin du Mercato pour remplacer un Cristiano Ronaldo parti à Manchester United, Moise Kean est nullement décontenancé par la pression sur ses épaules à la Juventus de Turin.

« Ce n'est pas un gros poids qui pèse sur moi »

En conférence de presse ce vendredi à deux jours du choc face au Milan AC (20h45), l'ancien buteur du PSG assure assumer totalement cette lourde succession : « Ce n'est pas un gros poids qui pèse sur moi. Comme je l'ai dit, je suis ici pour aider le club qui m'a formé et qui m'a fait grandir. J'ai vécu de grands moments ici. Je veux jouer et me donner à 100%. Il n'y a aucun stress à avoir. Je me sens responsable quand je porte le maillot de ce club et je vais tout donner ».

De son côté, CR7 a définitivement tourné sa page turinoise et même inscrit son premier but avec les Red Devils à l'occasion de la défaite en Ligue des Champions sur la pelouse des Young Boys de Berne (1-2).