Juventus : les Bleus ont ridiculisé Ronaldo face à Messi

Hier dans L'Equipe, un schéma montrait que si Cristiano Ronaldo est en passe de devenir le meilleur buteur de l'histoire en sélection, il ne marquait jamais contre les grandes nations du football. Ce qui s'est vérifié le soir-même contre l'équipe de France (0-1). De façon plus générale, le quintuple Ballon d'Or est toujours muet devant les champions du monde passés ou présent (Uruguay, Italie, Allemagne, Brésil, Angleterre, Argentine et France), exception faite de l'Espagne.

14 buts pour Messi, 0 pour CR7…

En comparaison, Lionel Messi est plutôt à l'aise face aux nations couronnées à l'échelle planétaire : en 29 matches, il a inscrit 14 buts et délivré 4 passes décisives. Bien évidemment, les partisans de Cristiano Ronaldo rappelleront que lui au moins a gagné un trophée avec sa sélection (l'Euro 2016), qui plus est représentante d'un pays beaucoup plus petit que l'Argentine.

Mais les fans de Messi trouveront dans cette statistique du grain à moudre pour défendre la superstar, accusée de ne pas peser autant en sélection qu'avec le FC Barcelone. Bien sûr, il y a une histoire de jeu, d'automatismes, mais force est de constater que La Pulga fait le boulot avec l'Albiceleste. C'est simplement que les joueurs autour de lui ne sont pas aussi bons qu'à Barcelone…