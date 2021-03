Juventus : les malheurs de Cristiano Ronaldo rappellent un doux souvenir à Lionel Messi

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : son bilan contre les clubs portugais en Ligue des Champions

Depuis l’élimination de la Juventus Turin de la Champions League hier soir, Cristiano Ronaldo prend cher. Recruté par les Bianconeri à l’été 2018 pour son expertise dans la reine des compétitions, lui qui l’a remportée cinq fois contre seulement deux à la Juve déchante depuis qu’il a mis les pieds dans le Piémont : élimination en quarts contre l’Ajax en 2019, en 8es face à l’OL en 2020 et au même stade contre le FC Porto (1-2 ; 3-2 a.p.) cette saison. L’identité des adversaires fait tâche, de même que l’incapacité de CR7 à marquer face aux Dragons, aussi bien à l’aller qu’au retour.

Pas de but en phase finale pour la première fois depuis 15 ans

D’ailleurs, cette dernière donné est carrément historique pour le Portugais ! En effet, cela faisait quinze ans qu’il n’avait plus connu une saison sans marquer dans les tours à élimination directe de la Champions League ! Même la saison dernière contre l’OL, il avait trouvé le chemin des filets, et plutôt deux fois qu’une, lors du match retour (2-1). Le précédent, c’était donc lors de la saison 2005-06, qui avait vu son Manchester United se faire sortir dès le tour de poules par Villarreal, Benfica et Lille.

L’exercice 2005-06 reste aussi mémorable pour son grand rival, Lionel Messi, mais de façon positive. L’Argentin avait en effet décroché sa première Champions League cette saison-là. Il n’avait certes pas participé à la finale à cause d’une blessure contractée face à Chelsea en 8es de finale mais il avait notamment marqué son premier but dans la compétition contre le Panathinaïkos lors du tour de poules.