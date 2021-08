Juventus : Madame Ronaldo enflamme la toile avec une robe très moulante

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : son bilan contre les clubs portugais en Ligue des Champions

Comme à son habitude, la sulfureuse espagnole, Georgina Rodriguez, a partagé une photo torride d'elle sur son compte Instagram. Un cliché où l'on voit la femme de Cristiano Ronaldo, dans une robe très moulante, ne manquant pas de mettre en valeur ses formes...

Accompagné de la description « vivante des rêves, rêveuse de la vie », on imagine qu’elle a du permettre à plus d’un de faire de beaux rêves… Le cliché a été liké plus d'1 millions 800 000 fois sur Instagram!