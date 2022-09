Juventus, OM, Equipe de France : Zidane, Tudor, Conte... la réponse géniale d'Allegri aux rumeurs

Alors que plusieurs noms circulent déjà pour le remplacer avec parmi eux Zinédine Zidane (libre) ou encore Igor Tudor (OM), Massimiliano Allegri a profité de la conférence de presse avant le match entre Monza et la Juventus pour répondre aux bruits de couloir.

« J'avais oublié toutes les rumeurs : « Allegri proche d'être viré ». Un mauvais match et c'est « le travail d'Allegri en danger » dans la presse. C'est amusant ! Je suis confiant à propos de notre futur donc j'ai dit aux joueurs : ne gâchez pas ma trêve internationale. J'ai besoin de me relaxer... », a ironisé le principal intéressé.

Sous contrat jusqu'en juin 2025 à un salaire de 9 M€ par an, Massimiliano Allegri serait moins menacé que les résultats le laissent penser selon Sky Italia. Son gros contrat le protège pour l'instant...

Massimiliano Allegri: “I missed all the rumours ‘Allegri close to being fired’. One bad game and it’s ‘Allegri’s job in danger’ on the press. Funny!” ⚪️⚫️ #Juventus



“I’m confident about our future, so I told the players: don’t ruin me the international break, I need some relax”. pic.twitter.com/DChBM9ZgEm