Juventus - Inter Milan (0-0) : pas de but mais une nouvelle finale pour CR7 et les Bianconeri

Pas de but pour Cristiano Ronaldo ce soir. Le Portugais a pourtant été laissé sur le terrain tout au long de cette demi-finale retour contre l'Inter Milan (0-0), lui qui avait pesté la dernière fois qu'Andrea Pirlo avait osé le faire sortir. Mais il n'a pas trouvé la faille face à un adversaire, battu à l'aller à domicile (1-2) la semaine passée et qui a d'abord pensé à ne pas encaisser de but, ce qui aurait tué tout espoir d'exploit.

Le cul entre deux chaises, les Nerazzurri ne sont pas parvenus à reproduire leur succès de la mi-janvier sur la Juve. Et la Vieille Dame, qui s'est largement contentée de ce 0-0 est ce soir toute satisfaite de pouvoir disputer, le 19 mai, une sixième finale de Coupe d'Italie en sept ans. Elle qui reste sur une défaite face au Napoli aura à cœur, Cristiano Ronaldo en tête, de rappeler pourquoi elle est la recordwoman des victoires dans cette épreuve.