Juventus, Portugal : Cristiano Ronaldo se rapproche du record suprême

Le temps passe et les superlatifs s'accumulent au sujet de Cristiano Ronaldo. Presque une évidence, d'ailleurs, de toujours associer son nom à un qualificatif hors-norme. Aucune raison, dès lors, de ne pas continuer lorsque la star portugaise se produit avec sa sélection nationale et non avec la Juventus Turin.

Hier soir, en match éliminatoire pour le Mondial 2022, c'est face au Luxembourg que CR7 s'est illustré. Une victoire, certes dans la douleur (3-1), un but, un de plus, et surtout LE dernier record à battre pour Ronaldo qui s'en rapproche à grands pas. Ainsi, il a inscrit 103 buts en 173 sélections, deuxième meilleur total au niveau mondial !

Devant lui, mais pour combien de temps..., l'Iranien Ali Daei qui a marqué 109 buts en 129 sélections. Cristiano Ronaldo n'a donc que sept petits buts à inscrire pour être, et pour un bon bout de temps, au sommet la planète foot.