Juventus, PSG : dénudée, Georgina Rodriguez laisse bouche bée Wanda Nara

Georgina Rodriguez, femme de la star de la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo, et Wanda Nara, compagne et agent de l’attaquant du Paris Saint-Germain, Mauro Icardi, n’en finissent plus de se tirer la bourre dans la bataille des WAGs.

Et pendant que Wanda Nara posait sagement devant la Tour Eiffel, Georgina Rodriguez a frappé fort cette semaine en postant sur son compte Instagram une photo où on l'a voit en lingerie sexy. Provocante et dénudée, la mannequin espagnole a une nouvelle fois prouvé qu'elle jouait dans la même cour que la sulfureuse argentine.