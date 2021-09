Juventus, PSG : Ronaldo plus grand que Messi, une étude sérieuse le prouve !

Zapping But! Football Club Juventus : le palmarès complet des Bianconeri

Quand on veut trancher le débat entre deux génies, autant faire appel à un génie ! Les supporters de football ne parvenant pas à se mettre d'accord sur la hiérarchie des plus grands joueurs de tous les temps, le docteur Thomas Crawford, mathématicien reconnu et professeur à la prestigieuse université d'Oxford s'y est collé. Il a défini sept critères indiscutables (selon lui) : les objectifs du club, les titres internationaux, les buts en club, les buts en sélection, le Ballon d'Or, les records individuels et un facteur Z correspondant à la capacité du jouer à surclasser ses rivaux chaque saison.

Cela a donné un total de points et donc un classement qui voit Cristiano Ronaldo arriver en tête devant Lionel Messi ! Le Roi Pelé complète le podium, Michel Platini n'est que 8e et Diego Maradona 9e. Pas sûr, finalement,que ça mettre un terme au débat sur l'identité du plus grand joueur de tous les temps. Au contraire, ça pourrait même en ouvrir un autre !

1. Cristiano Ronaldo (537 points)

2. Lionel Messi (503)

3. Pelé (459)

4. Ferenc Puskas (305)

5. Ronaldo (281)

6. Marco Van Basten (237)

7. Alfredo Di Stefano (201)

8. Michel Platini (177)

9. Diego Maradona (169)

10. Johan Cruyff (163)

