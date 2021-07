Juventus, Real Madrid, FC Barcelone : Ronaldo fête un anniversaire qui le lie pour l'éternité à Messi

Zapping But! Football Club Juventus : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Actuellement en vacances, Cristiano Ronaldo réfléchit toujours à son avenir. Va-t-il continuer à la Juventus ? Prolonger comme c'était la tendance dernièrement, après que la Vieille Dame a procédé à une augmentation de capital ? Va-t-il aller voir ailleurs, lui qui était isolé sur le terrain et dans le vestiaire la saison passée ? Son agent, Jorge Mendes, est attendu à Turin dans les prochains jours pour discuter de tout cela avec les dirigeants bianconeri. En attendant, CR7 peut célébrer ce soir un bel anniversaire.

Une présentation hors-normes

Il y a 12 ans jour pour jour, Cristiano Ronaldo était présenté au public du Bernabeu. Quatre-vingt mille supporters du Real Madrid s'étaient donnés rendez-vous à Chamartin pour voir le Portugais arriver sur une énorme estrade blanche, entouré des légendes Alfredo Di Stefano et Eusebio. Florentino Pérez avait prononcé un discours très émouvant à cette occasion.

Cette arrivée avait été les prémices à un duel de légende avec Lionel Messi, même si les deux hommes s'étaient déjà affrontés en finale de la Champions League quelques semaines plus tôt (victoire et but du Barcelonais). Pendant neuf années, le Portugais et l'Argentin allaient se tirer la bourre à coups de buts, portant les records de réalisation à des niveaux jamais atteints, comme en 2012, quand Messi en avait marqué 50 juste en Liga…

#OnThisDay in 2009, @Cristiano was unveiled as a Real Madrid's latest galactico 🇵🇹



How Madrid could do with a similar signing this summer 👀 pic.twitter.com/ZyysppKKGH — Goal (@goal) July 6, 2021