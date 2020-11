Juventus : Ronaldo a mis un nouveau partenaire dans sa poche

Sans la VAR, Alvaro Morata aurait des statistiques de folie en Champions League et toute l'Europe ne parlerait que de lui. En effet, l'attaquant espagnol de la Juventus Turin a inscrit un doublé sur la pelouse du Dynamo Kiev (2-0) lors de la 1ère journée, un triplé face au Barça (0-2) lors de la 2e et un doublé encore hier contre Ferencvaros (4-1). Sauf que ses trois buts contre les Catalans ont été refusés par l'arbitrage vidéo. Qu'à cela ne tienne, Morata est en forme, enfin épanoui à 28 ans.

"Nous espérons qu'il nous portera là où il a envie d'arriver"

Mais plutôt que de tirer la couverture à lui, hier soir dans les travées du stade Ferenc-Puskas de Budapest, l'attaquant a dit tout le bien qu'il pensait de Cristiano Ronaldo. "Je n'ai pas besoin de dire qui est Cristiano et ce qu'il fait. Il est toujours à disposition des autres, tout le monde veut être avec lui, il est bien au sein du groupe. C'est notre joueur le plus important et nous espérons qu'il nous portera là où il a envie d'arriver."

Soit jusqu'à la victoire finale en Champions League. En tout cas, les relations entre Alvaro Morata et Cristiano Ronaldo semblent avoir bien changé car elles ne semblaient pas aussi idylliques du côté du Real Madrid, entre 2010 et 2014 puis en 2016-17. Mais à l'époque l'Espagnol comme le Portugais étaient beaucoup plus impétueux, désireux de marquer leur territoire. Aujourd'hui qu'ils ont un même esprit collectif, leur association pourrait s'avérer détonante !