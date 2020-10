Juventus : Ronaldo a une deadline s'il veut retrouver Messi

Hier, la Fédération portugaise a annoncé que Cristiano Ronaldo était placé en isolement car contrôlé positif à la Covid-19. Le quintuple Ballon d'Or est apparu souriant au balcon de l'hôtel où réside son équipe, preuve qu'il est asymptomatique. Il va faire son retour à Turin, où il va rester enfermé chez lui pendant deux semaines. Cela lui fera manquer deux matches de façon certaine, Crotone ce week-end en Serie A et le déplacement sur la pelouse du Dynamo Kiev en Champions League en milieu de semaine prochaine.

Selon les règlements de la Ligue italienne, il pourrait prétendre au Juventus-Hellas Vérone du 25 octobre à condition qu'il présente un test négatif au plus tard la veille. En revanche, les règlements de l'UEFA sont beaucoup plus stricts : pour espérer jouer un match de Champions League, un joueur doit être négatif une semaine avant. Le choc contre le Barça de Lionel Messi étant le 28, CR7 devra donc se soumettre à un test le 21.

Mercredi prochain, le Portugais saura donc si ses retrouvailles tant attendues avec son éternel rival seront possibles. Si c'est le cas, il aura eu deux semaines pour bien se reposer afin d'accueillir La Pulga avec l'énergie qu'il sied à ce genre de rencontres. Sinon, il devra ronger son frein devant sa télé…

UEFA have confirmed that Cristiano Ronaldo must provide a negative COVID-19 test no less than one week before Juventus play Barcelona in order to play in the match. pic.twitter.com/3TrYbqPflC