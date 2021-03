Juventus : Ronaldo n°1 de l'histoire avant la fin de l'année ?

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Après avoir connu 89 minutes très frustrantes hier soir, Cristiano Ronaldo a fini par trouver le chemin des filets à la dernière minute du match contre la Spezia (3-0). Ses gestes d'humeur ont immédiatement été oubliés pour laisser la place à une statistique incroyable : à l'occasion de son 600e match de championnat entre Portugal, Angleterre, Espagne et Italie, le quintuple Ballon d'Or a atteint le total incroyable de 767. Soit autant que le roi Pelé, qu'il a dépassé depuis un moment pour ce qui est des réalisations en matches officiels mais à qui ont été ajoutées celles lors des parties amicales, courantes (et importantes) à l'époque.

Bican dépassé pour Noël

Reste deux hommes entre le Portugais et le rang de numéro un : le Brésilien Romario, 772 buts, et le Tchèque Jozef Bican, 805. Comme pour Pelé, le total de ce dernier a été réhaussé par certains historiens. Mais qu'importe finalement. Les deux hommes sont respectivement à 5 et 38 buts, trois fois rien pour CR7.

La Gazzetta dello Sport s'est lancé dans un calcul finalement très simple. Au rythme d'un but par match qui est le sien actuellement, Cristiano Ronaldo rejoindre Romario à la 2e place avant Pâques et Bican avant les fêtes de fin d'année. Sans blessure et avec très peu de repos, l'attaquant de la Juventus Turin deviendra le meilleur buteur de l'histoire d'ici Noël 2021. Incroyable !