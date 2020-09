Juventus : Ronaldo plus complet que Messi, le débat est réouvert

De la part d'un Brésilien, il ne fallait pas s'attendre à un compliment à destination d'un Argentin. Les connections, linguistiques et historiques, sont plus fortes avec le Portugal. Mais si Danilo adore Cristiano Ronaldo, ce n'est pas seulement pour une question d'affinités culturelles. Ou parce qu'il a joué avec lui au Real Madrid (de 2015 à 2017) et à la Juventus (depuis 2019). Ses raisons sont beaucoup plus respectables, comme on peut le lire sur le site de la FIFA.

"Cristiano est une figure incontestable. Les chiffres disent tout de ce qu'il fait sur le terrain. Il est très compétitif à l'entraînement et cela se voit dans les jeux. Il a d'immenses qualités. Peut-être que ce qui le distingue des autres est le fait qu'il est bon dans tous les aspects du jeu." Ce qui sous-entendrait que ses rivaux, dont Lionel Messi, le sont moins…

"C'est un gars fantastique"

Mais ce que Danilo apprécie tout particulièrement chez son coéquipier, ce sont ses qualités de cœur : "C'est un gars fantastique. Je m'entends très bien avec lui, on parle un peu de tout. Il a un côté très humain. Il me pose toujours des questions sur le Brésil. Depuis qu'il y a la Covid-19, il m'a demandé à plusieurs reprises comment était la situation dans mon pays. Il montre de l'inquiétude. C'est une très bonne personne, très agréable".