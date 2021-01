Juventus : Ronaldo remporte la Supercoupe d'Italie et devient le meilleur buteur de l'histoire

Zapping But! Football Club Juventus : les 10 plus grosses ventes des Bianconeri

Il avait la mine des mauvais jours, Cristiano Ronaldo, dimanche soir ! A San Siro, sa Juventus Turin a été battue par l'Inter Milan (2-0) en étant largement dominée par son ennemie. Larguée dans la course au Scudetto, la Vieille Dame, dont le niveau de jeu avait été très inquiétant, devait une revanche ce soir en Supercoupe d'Italie face au Napoli. Et son buteur portugais devait l'aider à se replacer sur le chemin du succès. Comme toujours dans les grandes occasions, il n'a pas failli.

760e but en match officiel

Après une première période très fermée, entre une Juve qui doutait et un Napoli qui ne voulait pas prendre de risques, Cristiano Ronaldo a débloqué la partie d'une reprise du gauche sur corner à la 64e. Un but tout sauf anecdotique pour lui. En effet, c'est 760e en match officiel, ce qui lui permet de devancer Josef Bican et de devenir l'unique meilleur buteur de l'histoire du football. Le record absolu, le plus beau.

Après cette réalisation, les événements se sont emballés. Le Napoli, vainqueur de la Coupe d'Italie aux dépens de la Juve cet été, a manqué un pénalty à la 79e par Lorenzo Insigne, avant de voir Alvaro Morata doubler la mise au bout du bout des arrêts de jeu. C'est la neuvième Supercoupe d'Italie de l'histoire pour la Juventus. Accessoirement, pour CR7, c'est aussi un trophée que son grand rival Lionel Messi n'a pas réussi à remporter dimanche dernier…