Juventus : Ronaldo, un doux souvenir de Madrid pour éliminer Porto

Hier soir, la Juventus Turin a battu la Lazio Rome (3-1) à domicile. Laissé sur le banc, Cristiano Ronaldo n'est entré que dans la dernière demi-heure, une fois le score acquis. C'est que son entraîneur, Andrea Pirlo, sait que le match le plus important des prochains jours est ce 8e de finale retour de Champions League contre le FC Porto mardi soir. Si la Vieille Dame se fait sortir pour la deuxième année consécutive à ce stade de la compétition, elle qui a recruté CR7 pour aller au bout, de grands changements seraient à prévoir en juin.

En prévision du choc de mardi face à son ami Pepe (incertain, d'ailleurs…), Cristiano Ronaldo a obtenu un joli clin d'œil du destin : l'arbitre de la rencontre sera le Néerlandais Bjorn Kuipers. C'est lui qui avait officié il y a deux ans au même stade de la compétition lors d'un Juventus-Atlético Madrid qui avait vu CR7 inscrire un triplé pour remonter le 0-2 de l'aller.

Pour la Juventus, une place en finale de la C1 est d'autant plus indispensable cette saison que la Serie A devrait lui échapper pour la première fois depuis neuf ans, l'Inter Milan ayant pris ses distances. Ronaldo-le-talisman, cinq victoires personnelles en Champions League, doit plus que jamais montrer qu'il est le roi de la compétition !

