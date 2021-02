Juventus Turin : CR7, famille... Les confessions intimes de Georgina Rodriguez

Zapping But! Football Club Juventus : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Dans cette interview accordée au magazine InStyle, Georgina Rodriguez a fait quelques confidences sur sa vie personnelle. Désormais égérie reconnue, la compagne de CR7 assure pourtant que son physique n'a pas toujours été une aide. «C'est vrai que je n'ai pas toujours brillé par ma beauté, mais j'ai toujours été heureuse ».

Pour se sortir d'un statut modeste, Georgina Rodriguez s'est donc réfugié dans le travail et les sacrifices. Avec une récompense ultime. « J'ai travaillé dur et j'ai eu une vie sacrificielle et l'univers m'a récompensé avec la plus grande chose: une belle famille. »

CR7, un cadeau de la vie

Assurant au sujet de CR7 que « chaque jour à ses côtés est un cadeau », Georgina Rodriguez conclut avec l'envie assumer de se tourner vers les autres dès que possible. « Maintenant que je le peux, me permettre d'aider les autres est ce qui me satisfait le plus. Je sais aussi ce que c'est de commencer petit et d'arriver à la fin du mois. Je sympathise beaucoup avec les gens en raison de mes origines modestes », assure la belle Argentine.