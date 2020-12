Juventus Turin : Georgina Rodriguez, madame CR7, fond pour le dernier exploit de son homme

Zapping But! Football Club Juventus : les transferts les plus chers de l'histoire

Même si son armoire à distinction est tellement pleine qu'il faut trouver de la place pour un nouveau trophée, Cristiano Ronaldo a savouré son dernier honneur avec plaisir. CR7 a en effet obtenu le Golden Foot 2020, trophée récompensant les joueurs de plus de 28 ans.

Un trophée que la star portugaise était ravie de recevoir comme il l'a confié sur les réseaux sociaux. « Je suis honoré de gagner le Golden Foot et d'être immortalisé sur la Promenade des Champions à Monaco, aux côté de quelques-unes des plus grandes légendes du football de tous les temps ! Je suis très honoré et je tiens à remercier les fans du monde entier d'avoir voté pour moi ».

Georgina félicite CR7 pour son dernier trophée

Une fierté partagée avec sa compagne Georgina Rodriguez. La belle espagnole a en effet publié sur Instagram un message rempli d'amour pour son champion. « Félicitations mon amour. Tu mérites tout cela et plus encore... », a-t-elle écrit pour saluer le dernier succès de CR7.