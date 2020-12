Juventus Turin : le geste magnifique de Georgina Rodriguez, madame Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club Juventus : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

En star planétaire du football qu'il est, Cristiano Ronaldo s'exprime sur le terrain mais aussi très régulièrement en dehors. On ne compte plus les engagements caritatifs auxquels le buteur de la Juventus Turin a été associé durant sa carrière.

Mais sa compagne Georgina Rodriguez n'est pas en reste. Il y a quelques jours, via un post Instagram, la compagne de CR7 a révélé avoir fait un don à la Fédération espagnole des banques alimentaires (Fesbal). Ce don s'élèverait à 20000 euros et permettra d'acheter 20000 kilos de nourriture pour les plus démunis.

« Cela me rend très heureuse d’apporter mon petit grain de sable pour que personne ne manque de nourriture sur sa table et d'autant plus dans cette période. J’espère qu’avec ces 20 000 kilos de nourriture, vous ressentirez tout l’amour que j’ai mis dans cette initiative. Merci à l’organisation pour le travail que vous faites et pour m’avoir permis d’en faire partie. N’oubliez pas qu’ensemble, nous sommes plus forts », a écrit Georgina Rodriguez sur son compte Instagram.