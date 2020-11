Juventus Turin : Pirlo lâche une critique risquée sur Cristiano Ronaldo

Difficile, d'autant plus lorsque l'on est un coach débutant, de prendre en main la Juventus Turin avec en prime un cas particulier comme Cristiano Ronaldo. Plusieurs entraîneurs se sont cassés les dents avec l'exigeant CR7, mais le néo-technicien italien ne semble pas décidé à prendre de gants au sujet de sa star.

Invité à revenir, en compagnie de Fabio Capello, sur la performance de la Juventus face à Ferençvaros (4-1), le coach turinois n'a pas retenu un tacle en revisionnant une action où Cristiano Ronaldo de servir un Morata en position idéale, a préféré tenter sa chance en solo.

Pirlo et Capello regrettent l'égoïsme de CR7 sur une action

« Dans certaines occasions, il faut faire le meilleur choix, surtout face au but. De manière générale, nous devons être moins égoïstes face au but pour pouvoir boucler plus vite nos scores », a commenté Pirlo, se gardant toutefois de citer nommément sa star.

Mais Pirlo a vu ensuite Fabio Capello embrayer de manière encore plus cinglante. « Devant le but, avec la possibilité de mener 1-0, il ne doit pas y avoir d'égoïsme. Parce qu'il peut arriver des erreurs plus tard, comme le but du 1-4, qui a montré un relâchement », a estimé le mythique coach italien.