Juventus : un ancien bourreau des Bleus couronne Cristiano Ronaldo

En ce moment, l'Italie du foot n'en a que pour ses deux "papis", Zlatan Ibrahimovic et Cristiano Ronaldo. Le Suédois de l'AC Milan totalise 39 printemps alors que le Portugais de la Juventus Turin en affichent 35. Mais les deux continuent d'enquiller les buts à une cadence ahurissante, permettant aux Rossoneri et aux Bianconeri de se battre pour le titre.

"Ronaldo est un extraterrestre"

Interrogé par Tuttosport, sur la lutte entre les deux grands clubs transalpins et leurs vedettes, Mauro Camoranesi a livré un verdict clair. Pour celui qui était titulaire en finale de la Coupe du monde 2006 avec l'Italie contre la France - et qui a aussi joué huit ans à la Juventus -, c'est la Vieille Dame et son quintuple Ballon d'Or qui finiront par l'emporter.

"Qui je préfère entre CR7 et Ibrahimovic ? Ronaldo est un extraterrestre : c'est de la folie ! Lui et Messi ont marqué une époque, élevant les marqueurs du football moderne avec une constance extraordinaire. Ça m'impressionne que Cristiano ait marqué 746 but. Ibrahimovic continue de faire la différence en Serie A, mais je suis convaincu qu'ailleurs, ce ne serait pas la même chose."