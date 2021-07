Juventus : un coéquipier brillant à l’Euro s’offre Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Quel été pour Federico Chiesa. L’attaquant italien a été sacré champion d’Europe avec son équipe nationale. Le joueur de 23 ans a réalisé un très bel Euro en marquant des buts décisifs. Par ailleurs, l’ancien joueur de la Fiorentina vient d’être récompensé avec la Juventus Turin.

D’après le média italien Tuttosport, les supporters de la Juve ont désigné son but contre l’Atalanta Bergame comme étant le plus beau but de la saison 2020-2021 de la Vieille Dame. Federico Chiesa devance l’expérimenté Cristiano Ronaldo. Un réel coup dur pour la star portugaise, auteur de 29 buts en 33 matchs disputés de Serie A la saison dernière.

#BestJuveGoal 20/21, ecco il vincitore 🥇



Il gol più bello, scelto da voi, è quello di @federicochiesa 🖌



Powered by @Jeep_People pic.twitter.com/3vOdCgt9RF — JuventusFC (@juventusfc) July 20, 2021