Juventus : un énorme coup de massue vient de frapper Cristiano Ronaldo

Cela fait trois matches plein que Cristiano Ronaldo n'a plus marqué avec la Juventus Turin en Serie A. Une éternité pour le quintuple Ballon d'Or, qui erre comme une âme en peine sur les terrains. A tel point que les médias italiens se demandent s'il a encore la tête à la Vieille Dame, lui qui est annoncé à Manchester United ou au PSG la saison prochaine. Mais la raison de cette méforme pourrait être extrasportive.

Mayorga lui réclame 64 M€ !

En effet, on apprend aujourd'hui que la sombre histoire de viol dans laquelle il est empêtré depuis trois ans a connu un nouveau rebondissement. L'Américaine Kathryn Mayorga, qui l'accuse de l'avoir violentée sexuellement dans un hôtel de Las Vegas en 2009, lui demanderait 64 M€ en dommages et intérêts ! L'ancienne top-model réclame 21,3 M€ pour le préjudice subit, la même somme pour les préjudices à venir et encore la même au titre de dommages et intérêts !

Pour rappel, Mayorga avait accepté un arrangement à l'amiable en 2010 sous la forme d'un versement de 300.000€ de la part de CR7 afin de ne pas ébruiter cette affaire. Mais elle avait finalement décidé de porter plainte il y a trois ans car elle n'arrivait pas à surmonter cette épreuve. Soixante-quatre millions d'euros, c'est l'équivalent de deux années de salaire pour Cristiano Ronaldo. On comprend que le Portugais ait la tête ailleurs…