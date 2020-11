Juventus : un fidèle de Messi prend le dessus sur Ronaldo

Peu de joueurs trouvent grâce aux yeux de Zlatan Ibrahimovic. Mais Lionel Messi constitue une notable exception. Depuis que le Suédois a joué aux côtés de l'Argentin à Barcelone (en 2009/10), il lui voue un respect inaltérable. Cristiano Ronaldo ne peut pas en dire autant. Le Portugais est régulièrement dénigré par le grand attaquant. Lors du dernier Milan-Juventus (4-2), Ibra a chambré le quintuple Ballon d'Or avant qu'il ne tire un pénalty et il l'a provoqué plusieurs fois. La rivalité entre les deux est donc bien réelle et concrète cette année vu la forme de l'ancien Parisien.

"Son âge force le respect"

Et contre toute attente, c'est le Rossonero qui impressionne davantage en ce début de saison. Le milieu de terrain italien Robert Acquafresca, ancien de l'Inter Milan, notamment, estime que la réussite de Zlatan Ibrahimovic est plus impressionnante que celle de Cristiano Ronaldo en raison de la différence d'âge (39 ans contre 35).

"Le meilleur en ce moment ? Ibra, sans aucun doute. Ronaldo est resté à l'écart en raison du coronavirus, il est rentré et a immédiatement claqué un doublé. Avec lui, on peut plus s'étonner de rien et c'est la même chose pour Ibra. Mais pour le Suédois, il y a son âge qui force le respect. C'est pour ça que je le mets en avant. Mais le plus important, c'est que les deux soient en Serie A. Ça veut dire que le football italien est en train de retrouver son attrait d'autrefois."