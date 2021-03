Juventus : un nouveau geste de la Vieille Dame pour retenir Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : son bilan contre les clubs portugais en Ligue des Champions

Cible de toutes les critiques en Italie depuis l'élimination de la Juventus Turin en 8es de finale de la Champions League face à Porto (1-2 ; 3-2 a.p.), Cristiano Ronaldo aimerait aller voir ailleurs. Mais pas n'importe tout. Son choix premier serait le Real Madrid, avec qui il a remporté quatre C1 entre 2016 et 2020. Mais Florentino Pérez ne serait pas chaud à l'idée de "rapatrier" le meilleur buteur de tous les temps des Merengue. Le quintuple Ballon d'Or pourrait donc être contraint de rester dans le Piémont.

Le brassard si Chiellini raccroche

La Juventus Turin hésite quant à l'avenir de sa superstar. Officieusement, elle ne serait pas contre un départ car les 70 M€ que Ronaldo fait peser sur ses comptes (salaires, amortissement du transfert) la plombent en cette période de crise sanitaire. Mais d'un autre côté, son aura est unique, il attire des investisseurs et des supporters sur son simple nom et il a déjà fait preuve de ses compétences pour soulever la Champions League.

Officiellement, donc, les Bianconeri font tout pour le retenir. Hier, le vice-président, Pavel Nedved, a déclaré qu'il était hors de question que CR7 aille voir ailleurs. Et ce jeudi, Tuttosport annonce que les dirigeants envisageraient de lui confier le brassard de capitaine si jamais Giorgio Chiellini raccroche les crampons. Cela permettrait de lui donner encore plus de poids au sein du vestiaire mais également de flatter son ego. Et on sait que ça marche toujours avec Cristiano Ronaldo…