Juventus : un partenaire fait l'apologie de Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club Juventus : les 10 plus grosses ventes des Bianconeri

Les dirigeants de la Juventus Turin sont actuellement confrontés à un casse-tête concernant Cristiano Ronaldo. Soit ils vendent leur superstar l'été prochain, faisant ainsi l'économie de son imposant salaire, soit ils le conservent et tentent de repartir à l'assaut de la Champions League pour sa dernière année de contrat. Il y a du pour et du contre dans les deux cas. Dans la colonne des pour, son partenaire Juan Cuadrado a ajouté son rôle de modèle.

"C'est un exemple pour la volonté qu'il met chaque jour"

"C'est l'un des meilleurs joueurs du monde, un professionnel duquel on peut seulement s'inspirer. C'est un exemple pour la volonté qu'il met chaque jour dans les matches ou les entraînements. Quand il est arrivé à la Juventus, je n'y croyais pas. Lui avoir donné le numéro 7 ? Pour moi, ce n'était pas important, ce qui compte, c'est de jouer. Il est plus important de donner que de recevoir."

"L'élimination de la Champions League, c'est le football. Les gens pensent que c'est facile mais ça ne l'est jamais. Quand tu n'arrives pas à concrétiser un rêve, ce n'est pas parce que tu es mauvais. Il faut simplement continuer à travailler jusqu'à ce que tu y arrives. On va continuer à le faire et espérer que ça nous arrive. Je suis confiant car nous avons une très grande équipe et nous ne pourrons que réussir."