Juventus : Cristiano Ronaldo peut exhiber un premier prix devant Lionel Messi

Pas sûr que ce soit le genre de trophées qui le fasse vibrer. Mais Cristiano Ronaldo est un tel compétiteur qu'il trouvera bien une petite place dans son armoire à trophées (qui doit prendre toute une pièce aujourd'hui) pour le trophée de meilleur joueur de Serie A pour le mois de novembre. Le Portugais de la Juventus Turin a été élu hier soir.

Le quintuple Ballon d'Or a réussi l'exploit, lors du mois écoulé, de marquer cinq buts en trois matches. Mieux encore : en 200 minutes, puisqu'il est entré en jeu à la 56e minute contre La Spezia, débloquant la rencontre grâce à un doublé, et est sorti en cours de jeu face à la Lazio. En novembre, CR7 a donc tourné à un but toutes les 40 minutes en Serie A. Enorme. Surtout quand on se rappelle qu'il a par exemple fracassé la barre transversale face aux Romains.

Ce total exceptionnel comporte toutefois une part d'ombre : l'extrême dépendance de la Juventus Turin aux exploits de sa superstar. Car lorsqu'Andrea Pirlo a voulu la laisser souffler à l'occasion du déplacement à Benevento, la Vieille Dame n'a pu faire mieux que match nul (1-1).

Five goals in three games for Juventus ⚫️⚪️



Cristiano Ronaldo has been named Serie A's MVP for November 🥇 pic.twitter.com/hWwDFtjQXk