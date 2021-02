Juventus : une légende entourant Cristiano Ronaldo battue en brèche

Zapping But! Football Club Juventus : le palmarès complet des Bianconeri

A l'été 2018, Cristiano Ronaldo avait surpris le monde entier en lâchant le Real Madrid pour rallier la Juventus Turin. La Vieille Dame, qui en était alors à sept titres de champions consécutifs, avait frappé fort avec le Portugais avec une seule idée en tête : qu'il lui fasse gagner une troisième Champions League. Lui qui en a cinq au compteur (une avec Manchester United, quatre avec les Merengue) devait montrer le chemin jusqu'au sacre final, attendu depuis 1996 dans le Piémont.

Loin, très loin des meilleurs buteurs depuis deux ans

Seulement, les choses sont loin de se passer aussi bien qu'attendues. Au niveau collectif, les deux premières saisons communes se sont soldées par des éliminations précoces, face à l'Ajax Amsterdam en quarts de finale puis contre l'OL en 8es. Et comme si cela ne suffisait pas, même CR7 commence à pâtir des déboires de la Juventus en C1.

En effet, on apprend ce mercredi qu'Olivier Giroud a par exemple plus marqué que Ronaldo sur la scène européenne depuis 2018 ! Certes, le champion du monde a disputé l'Europa League mais il a tout de même trouvé le chemin des filets à 17 reprises, dont un magnifique retourné hier soir contre l'Atlético. Erling Haaland (Dortmund, 18 buts), Lionel Messi (FC Barcelone, 19) et Robert Lewandowski (Bayern Munich, 27) font encore mieux. Et le pire, c'est que Cristiano Ronaldo pourrait ne pas avoir le bonheur de réhausser ses stats puisque son équipe a été battue à Porto (1-2) en 8es de finale aller cette saison !