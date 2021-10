Manchester United : Cristiano Ronaldo sort du silence après la déroute contre Liverpool

Zapping But! Football Club Juventus : les transferts les plus chers de l'histoire

Humiliation. Il n’y a pas d’autre mot pour évoquer la raclée enregistrée par Manchester United hier à Old Trafford contre Liverpool (0-5), où Mohamed Salah a encore fait parler la poudre avec un triplé à son actif.

Cristiano Ronaldo (36 ans), muet et auteur d’un geste déplacé sur un joueur des Reds pendant la rencontre, est sorti du silence sur son compte Instagram.

« Parfois, le résultat n'est pas celui pour lequel nous nous battons. Parfois, le score n'est pas celui que nous voulons. Et c’est de notre faute, seulement la nôtre, parce qu'il n'y a personne d'autre à blâmer, a-t-il expliqué sur le réseau social. Nos fans ont été, une fois de plus, incroyables dans leur soutien constant. Ils méritent mieux que cela, bien mieux, et c'est à nous de leur rendre la pareille. C'est maintenant ! »