Manchester United : Ronaldo a ramené une malédiction en provenance de la Juventus Turin

Zapping But! Football Club Juventus : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Après une soirée pleine de contrastes hier soir à Berne, marquée par un K.-O. infligé à un stadier à l'échauffement après un tir non-cadré, un but et une défaite à la dernière seconde (1-2), Cristiano Ronaldo est la cible de certaines moqueries de la part de statisticiens. Des moqueries pas forcément justifiées dans la mesure où elles concernent le joueur ayant remporté à cinq reprises la Champions League et qui est le meilleur buteur de l'histoire de la compétition. Mais c'est ainsi…

L'objet de cette moquerie est son adversaire d'hier soir. Les Young Boys de Berne n'ont remporté que deux matches depuis que la Champions League a été instaurée en 1991/92. Le deuxième hier soir, donc, le premier en décembre 2018 contre la Juventus Turin de… Cristiano Ronaldo ! A chaque fois que les Suisses croisent la route de CR7, ils ont de bonnes chances de s'imposer. MU va donc croiser les doigts pour ne pas croiser la route des Young Boys lors des tours à élimination directe !

‼️ El Young Boys (@BSC_YB) sólo ha ganado dos partidos en la historia de la @ChampionsLeague... y los dos han sido contra equipos de @Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/E7CMNHn3jn — MARCA (@marca) September 15, 2021