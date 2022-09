PSG, Equipe de France, Juventus : affaire Pogba... le parquet de Paris ouvre une information judiciaire

Zapping But! Football Club Juventus : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

RMC révèle ce vendredi que la procureure de la République a indiqué que le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire le 3 août dans le cadre de l'affaire Paul Pogba (29 ans). Le joueur de la Juventus a déposé plainte à Turin mi juillet et le parquet de Paris a ouvert une enquête pour « des chefs d’extorsion en bande organisée, tentative d’extorsion en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime, portant sur différents faits dont M. Pogba aurait été victime entre mars et juillet 2022 ».

Ce sont l'Office central de lutte contre le crime organisé (OCLCO) et la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) qui mèneront l'enquête.