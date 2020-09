PSG, Juventus : Rabiot dans l'oeil du cyclone en Italie

Quelques semaines après son retour en équipe de France, les affaires se gâtent pour Adrien Rabiot. Hier, le milieu de la Juventus s'est fait expulser face à la Roma, après avoir pris un premier avertissement sur une main dans sa surface qui a permis aux Romains de marquer. « Toutes les situations négatives décisives viennent de lui : la main qui cause le penalty, le deuxième jaune qui laisse la Juve à dix.

Un coup d'arrêt après des mois de progression », a résumé La Gazette dello Sport. Expulsé pour une grosse faute sur Henrikh Mkhitaryan, alors que la Louve menait 2-1, Rabiot n'est pas épargné non plus par le Corriere dello Sport : « Il a peu d'idées et tout est si brumeux qu'au bout d'une heure, il prend un stupide deuxième carton jaune pour une faute grave au milieu de terrain. » « Un match à oublier pour le Français» selon Tuttosport.