PSG, Real Madrid - Mercato : la réponse ultra musclée de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo a été critiqué après l’élimination en 8es de finale de la Ligue des champions contre le FC Porto mardi. L’attaquant de la Juventus Turin a su réagir hier à Cagliari (3-1). Auteur de 3 buts en 22 minutes en première période, le Portugais de 36 ans permet aux Bianconeri de garder un (très léger) espoir de titre et reprend le large au classement des buteurs. Avec 23 réalisations, il en compte 4 de plus que Romelu Lukaku (Inter) et a désormais marqué contre tous les clubs (18) de Serie A contre lesquels il a joué.

Cette prouesse est également perçue en Italie comme une réponse aux rumeurs l’envoyant au PSG ou au Real Madrid cet été, lui qui a inscrit contre Cagliari le 57e triplé de sa carrière, (48 en club et 9 en sélection). Aussi, le crack portugais a atteint la barre des 30 buts lors de 11 de ses 12 dernières saisons disputées en club toutes compétition officielles !

Paratici sourit des rumeurs sur CR7

« Cela me fait rire, je n'aurais jamais pensé que Ronaldo pourrait être mis en discussion, a souri le directeur sportif de la Juventus Turin Fabio Paratici à propos des rumeurs de départ de CR7. Nous parlons d'un joueur qui est actuellement le meilleur buteur de Serie A et qui a remporté cinq Ballon d'Or. [...] Il a déjà remporté beaucoup de titres avec nous et c'est un privilège de l'avoir dans notre équipe. Nous nous accrocherons à lui et l'apprécierons autant que possible. Nous sommes très heureux de l'avoir avec nous. »