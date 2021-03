Résultat Champions League : la Juventus éliminée (terminé)

Zapping But! Football Club Juventus : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Scénario de fou ce soir à l'Allianz Stadium : le FC Porto a mené 1-0 à la pause grâce à un d'Oliveira sur pénalty (19e), puis il s'est fait renverser par un doublé de Chiesa (49e, 63e) avant d'encaisser un troisième but dans les arrêts de jeu, annulé pour position de hors-jeu de Morata. Dans les prolongations, les Dragons ont égalisé à 2-2, encore par Oliveira à la 115e, avant d'encaisser un troisième but par Rabiot dans la foulée ! Une nouvelle réalisation bianconera et c'est la Vieille Dame qui passait.

Mais ce scénario ne s'est pas écrit et c'est Porto qui file donc en quarts de finale. Pour la Juventus, c'est la troisième sortie de route prématurée en trois ans depuis l'arrivée de Cristiano Ronaldo, censé lui apporter l'expérience nécessaire pour la victoire finale en C1. La deuxième élimination en 8es après celle contre l'OL l'an passé… Avec leurs finances plombées par la Covid, les dirigeants de la Juve vont peut-être réfléchir à un transfert de leur superstar, dont le salaire pèse si lourd sur leurs comptes…