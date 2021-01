Résultat Serie A : Cristiano Ronaldo porte la Juventus Turin face à l'Udinese (4-1, terminé)

Nouvelle année, et nouveaux buts. Le temps qui défile n'a toujours pas d'emprise sur Cristiano Ronaldo. Grâce à un doublé de sa star portugaise (31e et 70e), la Juventus Turin est venu tranquillement à bout de l'Udinese (4-1). Et quand l'ex-élément du Real Madrid n'a pas été buteur, il s'est mué en passeur magnifique pour Federico Chiesa (49e). En fin de rencontre, les partenaires de Bonucci ont été surpris par une réalisation de Zeegelaar (3-1, 90e+1) mais ont immédiatement réagi par l'intermédiaire de Paulo Dybala (4-1, 90e+4).

Avec ce succès en poche, les hommes d'Andrea Pirlo (5es) entretiennent l'espoir d'une folle remontée sur l'AC Milan, toujours solide leader et qui compte 10 points d'avance sur la Vielle Dame. À noter que les Bianconeri ont un match à rattraper face au Napoli. Mercredi prochain, les Lombards accueilleront les Piémontais à San Siro, pour une rencontre au sommet qui vaudra cher dans la lutte pour le titre.