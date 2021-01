Résultat Serie A : Juventus Turin 1 - 0 Udinese (mi-temps)

Toujours et encore lui. En difficulté en Serie A, la Juventus Turin (5e) a réussi à faire la différence face à l'Udinese (13e) grâce à Cristiano Ronaldo (1-0, 31e). Pas géniaux, les Turinois ont profité d'une récupération haute de Ramsey, qui a servi involontairement le Portugais. L'ex-élément de Manchester United a trompé le portier adverse d'une frappe sèche à l'entrée de la surface. C'est le 14e but en championnat du champion d'Europe 2016. Grâce à ce résultat à la pause, les hommes de Pirlo reviennent à 10 points de l'AC Milan, qui compte un match en plus.