Résultats Champions League : la Juventus en danger, exploit de Dortmund (terminé)

Grosse surprise ce soir au stade du Dragon de Porto ! La Juventus Turin a été dominée par les champions du Portugal, qui ont pris une option sur la qualification. De façon surprenante, et alors que Cristiano Ronaldo avait lancé un message mobilisateur hier sur les réseaux sociaux, les Bianconeri ont été surpris à chaque début de mi-temps. Au bout de 61 secondes, Taremi a ouvert le score et 19 secondes après le retour des vestiaires, Marega a doublé la mise. Heureusement pour les Juventini, Chiesa a réduit la marque à la 82e, laissant un espoir de qualification pour le retour.

A Séville, le Borussia Dortmund, en perdition en Bundesliga, avait très mal démarré. Mené dès la 7e minute sur un but de Suso, le BvB a renversé le tenant de l'Europa League grâce à un immense Erling Haaland, qui a certainement voulu imiter Kylian Mbappé. Passeur décisif pour Dahoud à la 19e, il a inscrit un doublé aux 27e et 43e minute. Les Schwarzgelb ont fait un grand pas vers le tour suivant, même si Séville a réduit le score à la 83e par De Jong !

