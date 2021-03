Résultats Champions League : prolongations pour la Juventus, record pour Haaland et qualification pour Dortmund

Zapping But! Football Club Juventus : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Ce soir, Erling Haaland est devenu le joueur ayant atteint les 20 buts en Champions League le plus rapidement. Le Norvégien n'a eu besoin que de 14 matches pour atteindre un tel total alors que le 2e du classement, Harry Kane (Tottenham), avait eu besoin de dix rencontres de plus ! Déjà auteur d'un doublé et d'une passe décisive à l'aller (victoire 3-2), l'attaquant a éliminé le FC Séville (2-2) à lui tout seul en inscrivant deux nouveaux buts ce soir. Les Andalous avaient pourtant dominé le début de rencontre mais l'ancien de Salzbourg est tout simplement inarrêtable en C1. Même quand la VAR s'y met ! Sur son second but, il a d'abord marqué dans le jeu. Mais l'assistance vidéo a annulé son but pour le remplacer par un pénalty… que le gardien espagnol a arrêté mais que la VAR a fait retirer car il avait bougé trop vite. Et Haaland a transformé sa deuxième tentative. Menés 2-0, les Andalous sont parvenus à égaliser dans les arrêts de jeu.

De son côté, la Juventus Turin a réussi à renverser une situation méchamment compromise à la pause. Les Bianconeri étaient menés 1-0 suite à un pénalty d'Oliveira (19e) après leur défaite 2-1 de l'aller. Mais grâce à un doublé de Federico Chiesa (49e, 63e), elle a décroché les prolongations et s'est évitée une crise. Elle a même cru avoir assuré sa qualification à la dernière seconde mais Alvaro Morata était hors-jeu… Les Dragons jouent à dix depuis l'expulsion de Taremi à la 54e.