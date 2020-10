Juventus : un coéquipier de Cristiano Ronaldo au coeur d'une grosse altercation !

Orpheline de Cristiano Ronaldo, testé positif à la covid-19, la Juventus Turin a concédé le match nul sur la pelouse de Crotone (1-1), promu en Serie A. Invaincu en championnat d'Italie (2 victoires et 2 nuls), la Vieille Dame d'Andrea Pirlo, nommé entraîneur au terme de la saison dernière, ne rassure pas dans le jeu. Pire, des incompréhensions internes viennent polluer le quotidien du champion d'Italie en titre.

Après la contre-performance des Bianconeri, la presse italienne a divulgué une information tonitruante. À la fin du match, le ton serait monté très fort entre Paulo Dybala, qui est resté sur le banc des remplaçants toute la rencontre, et Fabio Paratici, le directeur sportif de la Juventus. Certains médias précisent qu'il y a eu des insultes entre les deux hommes, d'autres évoquent une bagarre.

Sur Twitter, la Joya a liké une publication d'un internaute. "Quel intéret d'amener Dybala à Crotone si ce n'est pas pour lui permettre d'avoir quelques minutes dans les jambes ? S'il n'était pas en condition de jouer, le plus logique aurait été qu'il reste s'entrainer à Turin, non ?" Entre Dybala et la Juventus Turin, le torchon brûle !

Pendant ce temps, Dybala a like ca:



"Quel intéret d'amener Dybala à Crotone si ce n'est pas pour lui permettre d'avoir quelques minutes dans les jambes ? S'il n'était pas en condition de jouer, le plus logique aurait été qu'il reste s'entrainer à Turin, non ?" pic.twitter.com/kPOprC5mcP — FrSerieA (@FrSerieA) October 18, 2020

Pirlo réclame du temps

Face à la presse, Andrea Pirlo a réclamé du temps avant de faire un premier bilan : "Nous perdons des points, mais nous reviendrons plus fort. Nous avons besoin de temps et de pouvoir nous entraîner tous ensemble. Nous sommes une jeune équipe qui a besoin de travailler. Nous avons peu travaillé ces premiers mois, les joueurs sont allés en équipe nationale et les jeunes ont besoin d'acquérir de l'expérience lors de ces premiers matches." Une réaction est attendue face au Dynamo Kiev, pour l'ouverture de la Ligue des Champions.