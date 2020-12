FC Barcelone : Arthur n’est pas surpris des envies de départ de Messi et souffre avec CR7 à la Juve

Le FC Barcelone et la Juventus Turin ont procédé à un échange de bons procédés cet été. Quand Miralem Pjanic a rejoint la Catalogne, Arthur a rallié le Piémont. Au final, les deux milieux sont encore loin d’être des titulaires en puissance mais le Brésilien (24 ans) ne boude pas son plaisir d’évoluer aux côtés de Cristiano Ronaldo.

« Ce qui surprend le plus, c’est sa manière de travailler, affirme-t-il dans Marca. Je le savais déjà car on sait pas mal de choses dans le petit monde du football mais tu te dis quand même que ce qu’il peut faire est impressionnant. Il y a des jours où il peut arriver à deux heures de l’après-midi et s’entraîner alors qu’on a un match dans la soirée ! Qui fait ça ? Cristiano ! Dans ces cas-là, je plaisante et lui dis qu’il est malade. Mais que voulez-vous dire à quelqu’un qui a gagné autant de Ballons d’Or ? Mentalement, il est très fort. C’est une p*** madre ! Il m’a toujours aidé depuis mon arrivée, même sur la nourriture ! Si je ne mange pas bien, il me gronde. Il se préoccupe des autres, il est toujours là au soutien. »

Ce même Arthur, parti du Barça avec fracas, n’est par ailleurs pas surpris par les envies de départ de Lionel Messi au mercato. « Avec ce qu’a vécu Leo à Barcelone, où il est une idole, cela ne me surprend pas qu’il ait voulu partir, a-t-il poursuivi dans le quotidien madrilène. Ce qui me surprend en revanche, c’est le eu de respect qu’il a reçu en retour. Maintenant, de là à dire s’il veut encore partir ou pas, c’est son choix. »