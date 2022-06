FC Barcelone, Juventus – Mercato : ça coince pour l'avenir d'Angel Di Maria (PSG)

Zapping But! Football Club Juventus - INFO BUT! : Un échange Rabiot - Jorginho ?

En fin de contrat au 30 juin au PSG, Angel Di Maria (34 ans) n'a toujours pas pris de décisions concernant son avenir. Si tout porte à croire que le Fideo s'engagera à la Juventus de Turin et découvrira un nouveau championnat, un léger doute s'est emparé du dossier ces derniers jours.

Il faut dire que l'Argentin tarde à accepter l'offre de la Vieille dame alors que l'ombre du FC Barcelone plane toujours sur le dossier. D'après la Gazzetta dello Sport, la Juventus reste toutefois très sereine et ne fixe pas d'ultimatum à Di Maria pour qu'il accepte l'offre.

Di Maria n'est d'accord ni sur le montant ni sur la durée avec la Juve

S'il est effectivement tenté par un rebond en Série A après avoir joué au Portugal, en Espagne, en Angleterre et en France, Angel Di Maria est un peu freiné par les conditions du club piémontais. Désireux de pouvoir compter sur les exonérations de charges lié au décret de croissance, la Juve veut le faire signer pour deux saisons à 7M€ par an. L'ailier argentin vise lui un contrat d'un an à 7,5 M€ par an avec des bonus pouvant faire grimper son salaire à 9 M€.

