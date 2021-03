Juventus Turin, FC Barcelone – Mercato : un projet monumental émerge pour CR7 et Messi

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : son bilan contre les clubs portugais en Ligue des Champions

Et si Gignac avait été le précurseur d'une révolution ? Après l'OM, l'attaquant français avait choisi le Mexique et les Tigres pour poursuivre sa carrière. À l'époque, son choix avait beaucoup fait parler. Des années plus tard, son aventure de l'autre côté de l'Atlantique est une immense réussite. Dans un pays qui adore le football, Gignac est devenu un Dieu.

Touchés les cieux, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi l'ont fait plus d'une fois. Stars incontestés de la planète du ballon rond, le duo est à un tournant de leur carrière : le Portugais et l'Argentin subissent les mauvais résultats de la Juventus Turin et du FC Barcelone. Des départs ne sont pas à exclure au prochain mercato estival.

Au Mexique, justement, une folle idée émerge... convaincre les cracks de rejoindre la Ligue Mexicaine de football : « Nous serions l'une des meilleures ligues au monde [si nous fusionnions avec la MLS], expose Mikel Arriola au micro d'ESPN. La prochaine étape serait d'avoir Messi ou Cristiano Ronaldo ici (Mexique) ou aux États-Unis, peut-être dans la phase finale de leur carrière. »

Pour le moment, Lionel Messi a évoqué l'idée de terminer sa carrière aux États-Unis. CR7 n'a jamais été clair dans ses intentions. Est-ce qu'ils se laisseront tenter par cette opportunité ? Pour l'heure, c'est très peu probable.