Juventus - Mercato : Ronaldo transféré, Allegri confirme

On vous le disait plus tôt ce matin : Crsitaino Ronaldo était absent lors de la séance d'entraînement de la Juventus Turin. Et l'attaquant portugais ne disputera pas le match prévu contre Empoli, samedi soir, pour la 2e journée de Serie A. L'entraîneur de la Juve, Massimiliano Allegri, l'a récemment confirmé.

"Cristiano m'a dit hier qu'il n'a plus l'intention de jouer pour la Juventus. Pour cette raison, il ne sera pas convoqué demain. Ronaldo doit être remercié pour ce qu'il a fait, il a été un exemple pour les jeunes. Mais comme je l'ai dit, il faut continuer."

Sans Ronaldo.