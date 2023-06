PSG, Juventus - Mercato : c’est officiel, Rabiot prolonge avec la Vieille Dame !

Zapping But! Football Club Juventus : les 10 plus grosses ventes des Bianconeri

La grosse information du jour vient de tomber, Adrien Rabiot reste à Turin ! Ce mardi, la Juventus vient de communiquer sur les réseaux sociaux la prolongation de son milieu de terrain jusqu’en juin 2024. « Adrien est prêt à vivre de nouvelles émotions avec le maillot de la Juventus », a d’abord communiqué le club italien.

« 177 matchs, 17 buts marqués et trois trophées remportés (un Scudetto, une Coppa Italia et une Supercoppa Italiana) : tel est le butin accumulé jusqu'à présent, qui est destiné à être enrichi à nouveau ». L’international français va tenter de remettre la Juve à sa place après une saison compliquée sur le plan sportif et juridique.